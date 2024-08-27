Bıçaklı alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece 02:00 sıralarında bıçaklı saldırı olayı meydana geldi.

İddialara göre, H.G (20), borçlu olduğu Burak Tüfekçi’ye (26) borcunu ödemek istediğini söyleyerek yanına çağırdı. Bunun üzerine Tüfekçi, nişanlısı B.D. (22), ile arkadaşları M.K. (27) ve D.Y.’yi (21) yanına alarak H.G.’nin yanına gitti.

Parkta konuşmaya başlayan Tüfekçi ile H.G.’nin amcası G.G. (37) arasında küfürlü konuşma sebebiyle tartışma çıkarken, tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bunun üzerine H.G., kovaladığı Tüfekçi’ye bıçakla saldırırken, saldırı sonrası amca ile yeğeni bölgeden kaçtı. Tüfekçi’nin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN AMCA YEĞEN BULUNDU

Ağır yaralanan ve hastaneye nakledilen Tüfekçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırgan yeğen ile amcası ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"ÖLEN KİŞİNİN YANINDA NİŞANLISI VARDI"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Saldırgan, bir erkek ile onun yanındaki kadının peşinden kaçıyordu. Sokağın köşesinde bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Ölen kişinin yanında nişanlısı vardı. Etraf çok kalabalıktı. Bıçaklanan kişinin kardeşi saldırganı aradı ama bulamadı. Gece saatlerinde oldu olay. Borç para sebebiyle olduğu söyleniyor. Olaydan sonra saldırıyı gerçekleştiren kişi kaçtı” diye konuştu.