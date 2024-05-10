Bıçaklı saldırgan polisin tek hamlesiyle etkisiz hale getirildi

Ancak olay yerinden geçmekte olan motorize yunus timlerinin hızlı müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın detaylarına göre, A.Ö. ile henüz kimliği belirlenemeyen kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. A.Ö., yanındaki bıçakla tartıştığı kişilere saldırmaya çalıştı. Ancak bu sırada cadde üzerinde devriye atan motorize yunus timleri duruma müdahale etti. Yunus timlerini fark eden A.Ö., bıçağı hemen yere attı. Polis memuru ise tek bir hamleyle A.Ö.'yü etkisiz hale getirdi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde saldırganın bıçakla koşarak yaklaştığı ve ardından polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği görülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.