Bıçaklı saldırganı polisin tek hamlesi yere yapıştırdı

Kaynak: İHA
Bıçaklı saldırganı polisin tek hamlesi yere yapıştırdı
Denizli’de cadde ortasında tartıştığı kişiye bıçakla saldıran şahıs, devriye sırasında olay yerinden geçen yunus timlerinin hamlesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde A.Ö. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı. A.Ö., tartıştığı kişilere bıçakla saldırmak istedi. Yanındaki bıçakla tartıştığı kişilerin üzerine giden A.Ö.’yü o sırada cadde üzerinde devriye gerçekleştiren motorize yunus timleri fark etti.

Karşısında yunus timlerini gören A.Ö. bıçağı hemen yere atarken, bir yunus polisi şahsı tek hareketle etkisiz hale getirdi.

Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde; A.Ö.’nün tartıştığı kişilerin üzerine doğru koştuğu ve bir bıçak darbesi salladığı görülüyor. G

örüntülerin devamında ise bir esnafın sopa yardımıyla ayırmaya çalıştığı sırada yunus timlerinin koşarak gelmesini gören A.Ö., elindeki bıçağı yere atıyor. Polis memuru ise tek hamleyle A.Ö.’yü etkisiz hale getiriyor.

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