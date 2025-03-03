Bıçaklı saldırıya uğramıştı: Hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Bıçaklı saldırıya uğramıştı: Hayatını kaybetti

Kayseri'de iki yabancı uyruklu şahıs arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayseri Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu M.F.E.A. ile H.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.E.; bıçakla M.F.E.A.'yı yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.F.E.A.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri; cinayet şüphelisi H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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