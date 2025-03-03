Bıçaklı saldırıya uğramıştı: Hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayseri Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu M.F.E.A. ile H.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.E.; bıçakla M.F.E.A.'yı yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.F.E.A.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri; cinayet şüphelisi H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.