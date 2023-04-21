Biden açıkladı. ABD Yeşil İklim Fonu'na 1 milyar dolar katkı sağlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçişine yardım ve iklim değişikliğine dayanıklılıklarını artırmak için Yeşil İklim Fonu'na 1 milyar dolar katkı sağlayacaklarını açıkladı.

Biden açıkladı. ABD Yeşil İklim Fonu'na 1 milyar dolar katkı sağlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, çevrim içi katıldığı Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu (MEF) dördüncü liderler toplantısında konuştu.

İklim kriziyle mücadele için birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan Biden, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede tutmak için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Biden, Enflasyonu Düşürme Yasası ve elektrikli araçların teşviki gibi hayata geçirdikleri politikalardan bahsederek karbondan arındırılmış temiz enerji, Amazon ormanlarının korunması, metan emisyonlarının azaltılması ve karbon yönetimi teknolojilerinin hızlandırılması gibi alanlarda kararlı adımlar attıklarını bildirdi.

Brezilya'nın 2030'a kadar ormansızlaşmaya son verme çabasını desteklemek için beş yıl içinde Amazon'a ve diğer iklimle ilgili faaliyetlere 500 milyon dolar katkıda bulunmak için Kongreden fon talep edeceğini duyuran Biden, Kalkınma Finans Kurumunun Amazon'u korumak için ilave 1 milyar doları seferber etmek için çalıştığını aktardı.

Biden ayrıca iklim değişikliğinin etkilerinin bu soruna en az neden olan ülkelerde daha çok hissedileceğini işaret ederek bu kapsamda gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçişine yardımcı olma ve iklim değişikliğine dayanıklılıklarını artırmak için Yeşil İklim Fonu'na 1 milyar dolar katkı sağlayacaklarını açıkladı.

İklim, enerji ve gıda güvenliğinin hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Biden, Dünya Bankası dahil kalkınma bankalarının iklim kriziyle mücadeledeki rollerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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