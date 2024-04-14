Biden Durum Odası'nda: İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Biden Durum Odası'nda: İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz
İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısıyla ilgili gelişmeleri Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle takip eden ABD Başkanı Joe Biden, "İran ve onun uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz" dedi.

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misilleme saldırısı dün gece başladı.

İran, İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeler ile saldırı düzenledi. Ancak, saldırı beklenenden daha kısa süreli ve etkisiz kaldı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

BİDEN: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE OLAN TAAHHÜDÜMÜZ SARSILMAZ

İran’ın saldırısının başladığı saatlerde ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibi ile bir araya geldi.

Toplantı sona erdi. Ancak Biden, kameralar karşısında yapması beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda yapılan toplantıdan bir kareyi paylaşan Biden’ın, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırıyla ilgili son durum için ulusal güvenlik ekibimle bir araya geldim. İran ve onun uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz" İfadelerini kullandı.

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