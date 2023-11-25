Biden Gazze'deki insani aranın uzatılması ihtimali olduğunu belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 4 günlük ara verilmesini kapsayan insani aranın uzatılması ihtimali olduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
Biden Gazze'deki insani aranın uzatılması ihtimali olduğunu belirtti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ABD'nin Massachusetts eyaletinde düzenlenen basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara veren uzlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Biden, gazetecilerin insani aranın süresinin uzatılmasına ilişkin soruya, "Böyle bir ihtimal var." cevabını verdi.

GAZZE'DE 4 GÜNLÜK İNSANİ ARA

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün (24 Kasım) saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Hamas, dün akşam saatlerinde 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı

Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Öne Çıkanlar
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Son Haberler
Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm ne zaman? Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor? Magazin
Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm ne zaman? Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor?
Erdoğan kiminle konuştu. Programı devam ederken uzatılan telefonla sahneden indi Gündem
Erdoğan kiminle konuştu. Programı devam ederken uzatılan telefonla sahneden indi
Menzil Şeyhinin müritlerinden biri şeyhi kendinden geçti: "Götür beni..." Gündem
Menzil Şeyhinin müritlerinden biri şeyhi kendinden geçti: "Götür beni..."
Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün iddialı dizide partner oldu Magazin
Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün iddialı dizide partner oldu
Kayıp mürettebatı arama çalışmaları durduruldu Gündem
Kayıp mürettebatı arama çalışmaları durduruldu
MAG-DER’den “Afet Gönüllüğü” paneli. Katılımcılar arasında Nasuh Mahruki de var Gündem
MAG-DER’den “Afet Gönüllüğü” paneli. Katılımcılar arasında Nasuh Mahruki de var
Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı. Giydiği mont dillere düştü Magazin
Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı. Giydiği mont dillere düştü