Biden hadis okudu

ABD Başkanı Joe Biden, Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu. O sözler sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
Biden hadis okudu

ABD Başkanı Joe Biden, “Bir hadiste Hz. Muhammed der ki, bir kötülüğü elinizle, yapamıyorsanız dilinizle o da olmazsa kalbinizle düzeltmeye çalışın” hadisini okudu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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