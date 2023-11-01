Biden hadis okudu

ABD Başkanı Joe Biden, “Bir hadiste Hz. Muhammed der ki, bir kötülüğü elinizle, yapamıyorsanız dilinizle o da olmazsa kalbinizle düzeltmeye çalışın” hadisini okudu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
01 Kasım 2023 Çarşamba
ABD Başkanı Joe Biden, Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu. O sözler sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.
ABD Başkanı Joe Biden, “Bir hadiste Hz. Muhammed der ki, bir kötülüğü elinizle, yapamıyorsanız dilinizle o da olmazsa kalbinizle düzeltmeye çalışın” hadisini okudu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.