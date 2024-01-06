Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı: Büyük bir tehdit

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pennsylvania eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Seçimde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanı Donald Trump’ı sert sözlerle hedef alan Biden, "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" dedi.

Biden, konuşmasında, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınını için "Neredeyse Amerika'yı o gün tümüyle kaybediyorduk." Sözlerini kullanırken, "Trump'ın kim olduğunu hepimiz biliyoruz, asıl soru biz kimiz?" diye sordu.

Başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, seçmeni kendisine oy vermeye çağırarak, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak.” İfadelerini kullandı.

Trump'ın 2020'den sonra çok sayıda davayı kaybettiğini ve siyasi olarak savunduğu pek çok konuda haksız olduğunu ileri süren Biden, "Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde bile davaları kaybetti. ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde de kaybetti. Hukuki olarak durum şu ki ben seçimleri kazandım, o kaybetti." şeklinde konuştu.