Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı: Büyük bir tehdit

Kaynak: AA
Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı: Büyük bir tehdit
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasına Pennsylvania eyaletinde başlayan Başkan Joe Biden, ilk konuşmasında eski Başkan Donald Trump'ı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pennsylvania eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Seçimde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanı Donald Trump’ı sert sözlerle hedef alan Biden, "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" dedi.

Biden, konuşmasında, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınını için "Neredeyse Amerika'yı o gün tümüyle kaybediyorduk." Sözlerini kullanırken, "Trump'ın kim olduğunu hepimiz biliyoruz, asıl soru biz kimiz?" diye sordu.

Başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, seçmeni kendisine oy vermeye çağırarak, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak.” İfadelerini kullandı.

Trump'ın 2020'den sonra çok sayıda davayı kaybettiğini ve siyasi olarak savunduğu pek çok konuda haksız olduğunu ileri süren Biden, "Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde bile davaları kaybetti. ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde de kaybetti. Hukuki olarak durum şu ki ben seçimleri kazandım, o kaybetti." şeklinde konuştu.

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