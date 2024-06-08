Biden: Netanyahu beni dinledi

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenleri için bulunduğu Fransa'da açıklamalarda bulundu.

Biden, İsrail Savunma Kuvvetlerinin başlangıçta Refah'a tam güçle girmeyi planladığını ancak kendi uyarılarının ardından daha hedefli bir operasyon yürüttüklerini söyledi. Biden, “Refah'a tam güçle gireceklerdi, tüm Refah'ı işgal edeceklerdi, şehri alacaklar ve tam güçle hareket edeceklerdi. Bunu yapmadılar” dedi.

Netanyahu'nun geçtiğimiz hafta açıklanan ateşkes planına bağlı kalıp kalmayacağı sorulduğunda ise Biden, "Açıkça öyle olduğunu söyledi. Avrupalı dostlarımız da bu işin içinde. Ateşkes sağlamak zorundayız," ifadelerini kullandı ve Arap dünyasının büyük bir kısmının da bu planı desteklediğini vurguladı.