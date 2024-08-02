Biden, Netanyahu ile görüştü

Kaynak: AA
Biden, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin İran destekli gruplara karşı İsrail'e tam destek sağlama konusundaki taahhüdünü yineledi. Görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Netanyahu'ya İsrail’in güvenliğine yönelik garantisini vurguladı ve İran'ın yanı sıra Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terörist gruplardan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunulmasına olan bağlılıklarını belirtti.

Ayrıca, Biden ve Netanyahu, İsrail’in balistik füze ve insansız hava araçlarına karşı yeni Amerikan askeri sevkiyatları konularını da ele aldılar.

Biden, Orta Doğu'daki tansiyonun azaltılması yönündeki çabaların önemine dikkat çekti. Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrası durumu nasıl değerlendirdikleri ise belirtilmedi.

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