Biden, Suriye kaynaklı ulusal acil durumu 1 yıl daha uzattı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye’deki durumun ülkesinin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik tehdit oluşturduğunu belirterek, ulusal acil durum halini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

KAYNAK: AA
Biden, Suriye kaynaklı ulusal acil durumu 1 yıl daha uzattı

Beyaz Saray, Biden’ın kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Türkiye’nin Askeri Harekatları Eleştirildi

Beyaz Saray’ın açıklamasında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik askeri harekatlarının bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiği ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddia edildi. Açıklamada, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri operasyonlar, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehlikeye atmakta ve DEAŞ ile mücadeledeki ilerlemeyi geriye götürmektedir” denildi.

Acil Durum Hali 14 Ekim 2023’e Kadar Sürecek

Biden’ın kararıyla, Suriye kaynaklı ulusal acil durum halinin süresi 14 Ekim 2023’e kadar uzatıldı. ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2011 yılında ilan edilen ulusal acil durum hali, her yıl yenilenerek devam ettiriliyor. Ulusal acil durum hali, ABD Başkanı’na ekonomik yaptırım uygulama yetkisi veriyor.

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