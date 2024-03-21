Biden Trump'ı ikiye katladı. Başkanlık seçiminde dengeleri değiştirecek gelişme

Kaynak: AA
Biden Trump'ı ikiye katladı. Başkanlık seçiminde dengeleri değiştirecek gelişme
ABD'de başkanlık seçim yarışında baş başa kalan Joe Biden ile Donald Trump arasındaki rekabet devam ederken, bağış toplama konusunda Biden rakibine büyük üstünlük kurdu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken, seçimlerin en önemli başlıklarından biri olan bağış toplama konusunda da güncel rakamlar açıklandı.

ABD Federal Seçim Komisyonu tarafından her ay güncellenen "toplanan bağış" ve "yapılan harcamalar" ile ilgili rakamlar, Biden'ın bağış konusunda halen Trump'ın önünde olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, Biden'ın seçim ekibi mart ayına toplam 155 milyon dolarlık nakit, Trump'ın ekibi ise marta toplam 42 milyon dolar nakitle girdi.

BIDEN EKİBİ 53 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLADI

Şubatta 53 milyon dolar bağış toplayan Biden'ın seçim ekibi, aynı ayda 20,3 milyon dolar toplayabilen Trump'ın ekibine de fark attı.

Söz konusu bağış rakamlarında, Trump'ın halen uğraştığı çok sayıda hukuki sorun ve davaların olumsuz anlamda etkili olduğu ve bazı büyük bağışçıları kararsız bıraktığı kaydedildi.

ABD'deki siyasi analistler, toplanan bağışlar ve yapılan seçim masraflarının kazanacak adayı doğrudan belirlemediğini ancak kapsamlı seçim reklamları ve diğer harcamalar için toplanan bağış miktarının da önemli bir gösterge olduğunu ifade ediyor.

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