Biden, Ukrayna’ya destek için liderlerle görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın tehdidine karşı Ukrayna’ya verilen desteğin koordinasyonu için bir dizi telefon görüşmesi yaptı.

KAYNAK: AA
Biden, Ukrayna’ya destek için liderlerle görüştü

Biden, Kanada, AB, Almanya, İtalya, Japonya, NATO, Polonya, Romanya, İngiltere ve Fransa’nın liderleriyle konuştu.

Ukrayna’nın Savunma ve Altyapısı Güçlendirilecek

Biden ve liderler, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruması halinde yanında olacaklarını teyit etti. Liderler, Ukrayna’ya silah ve mühimmat sağlanması, hava savunmasının geliştirilmesi ve enerji altyapısı başta olmak üzere altyapısının onarılması ve güçlendirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Küresel Toplumla İşbirliği Yapılacak

Liderler, ayrıca Ukrayna’nın ekonomik toparlanmasına destek olacaklarını ve savaşın yol açtığı enerji, ekonomi ve gıda güvenliği gibi sorunlara küresel toplumla işbirliği içinde çözüm arayacaklarını ifade etti.

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