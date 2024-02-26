Biden ve Trump aynı gün ABD-Meksika sınırını ziyarette bulunacak

Kaynak: İHA
Biden ve Trump aynı gün ABD-Meksika sınırını ziyarette bulunacak
ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, bu hafta aynı gün ABD-Meksika sınırını ziyaret edeceği öğrenildi.

ABD’de Kasım ayındaki başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkede göç sorunu ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, bu hafta aynı gün ABD-Meksika sınırını ziyaret edeceği ortaya çıktı.

ABD basınına açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın perşembe günü Texas eyaletinde yer alan Brownsville’yi ziyaret edeceğini bildirerek, Biden’ın ziyareti kapsamında ABD Sınır Devriyesi personelleri, kolluk kuvvetleri ve yerel liderlerle görüşeceğini açıkladı.

Trump’ın seçim kampanyasında yer alan bir yetkili ise Trump’ın da aynı gün Texas eyaletinde yer Eagle Pass'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Reuters/Ipsos'un son anketine göre, Biden’ı onaylayanların oranı yüzde 38’e düşerken, ankete katılanların yüzde 17'si göç konusunu ABD'nin bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorun olarak gösteriliyor. Bu oran geçtiğimiz sene aralık ayında yüzde 11 olarak çıkmıştı.

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