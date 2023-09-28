Biden’a yönelik azil soruşturması başladı

ABD Başkanı Joe Biden, ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle Cumhuriyetçiler tarafından azil soruşturmasına tabi tutuluyor. Temsilciler Meclisi’nde ilk oturum bugün gerçekleştirildi.

KAYNAK: AA
Biden’a yönelik azil soruşturması başladı

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 12 Eylül’de Biden’a karşı resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulunmuştu. Bugünkü oturumda, Komite Başkanı James Comer, Biden’ın “kamu görevini ailesinin mali kazancı için kötüye kullandığını” iddia ederek, “bir yığın kanıt” olduğunu öne sürdü.

Uzmanlar ifade verdi

Oturumda, Biden veya oğlu Hunter Biden hakkında bilgi sahibi tanıklar yer almadı. Vergi hukuku, cezai soruşturmalar ve anayasal hukuk teorisi konularında uzmanlar ifade verdi. Cumhuriyetçilerin çağırdığı tanıklardan Hukuk Profesörü Jonathan Turley, mevcut kanıtların azil maddelerini desteklemediğini söyledi.

Demokratlar tepki gösterdi

Demokrat Temsilci Jamie Raskin ise, Cumhuriyetçilerin “uzun süredir çürütülmüş ve itibarsızlaştırılmış bir yalana” dayanarak görevden alma kampanyası başlattığını belirterek, “Başkan Biden’a karşı azledilebilir bir suçla ilgili en ufak bir delilleri bile yok” dedi. Raskin, oturumun federal hükümetin kapanmasına çok az bir süre kala yapıldığına da dikkat çekti.

Biden’ın görevi kötüye kullandığı iddiası

Cumhuriyetçiler, Biden’ın 2009-2017 yılları arasında Başkan Yardımcısı olduğu dönemde finansal işlerini oğlunun şirketi üzerinden yürüttüğünü ve görevi kötüye kullandığını iddia ediyor. Ancak aylarca süren ön soruşturmada Başkan Biden’ın yasaları çiğnediğine ilişkin herhangi bir kanıt elde edilemedi. Geçtiğimiz ay Comer, Hunter Biden’ın Rus, Kazak ve Ukraynalı oligarklardan yüklü miktarda ödeme aldığını gösteren 19 sayfalık bir belge yayınlamıştı.

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