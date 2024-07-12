Biden'dan adaylık kararı. Son noktayı koydu

Joe Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle yapılan ABD başkanlık yarışından çekilme çağrılarına son noktayı koyarak, "Başkanlık için aday olabilecek en nitelikli kişi olduğumu düşünüyorum. Trump'ı bir kez yendim ve yine yeneceğim" açıklamasında bulundu.

"TRAMP'I BİR KEZ DAHA YENECEĞİM"

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşı ve garip tavrılarına rağmen yarışı tamamlayacağını söyledi. Biden "Başkanlık için aday olabilecek en nitelikli kişi olduğumu düşünüyorum. Trump'ı bir kez yendim ve yine yeneceğim" diyen Biden, "Yoluma devam edeceğim" diye konuştu.

Kazanmasının mümkün olmadığına dair güçlü kanıtlar bulunmadığı sürece yarışta kalacağını ifade eden Biden, kaybetme ihtimaline atıfla "Kimse bunu söylemiyor. Hiçbir anket bunu söylemiyor" dedi. Trump’ı yenebilecek başka insanların da olduğunu kaydeden Biden, buna rağmen devam eden seçim maratonuna işaret ederek "Ama sıfırdan başlamak çok zor” ifadelerini kullandı.