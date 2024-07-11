Pelosi, Biden'ı çekilmeye davet etti

ABD Temsilciler Meclisi eski Başkanı Nancy Pelosi, Joe Biden'a ABD başkanlığına yeniden aday olma kararını yeniden gözden geçirmesinin hem kendisi hem de ülkesi adına en iyi seçenek olduğunu söyled.

MSNBC'den Morning Joe'ya konuşan Pelosi, başkanın seçeneklerini tartması ve bu konuda baskıya maruz kalmaması gerektiğini söyledikten sonra "Aday olup olmadığına karar vermek başkana kalmış ama artık kesin kararını vermeli. Bunu yaparken de acele etmeli. Bence çekilmesi iyi olur ama dediğim gibi bu onun kararı" ifadelerini kullandı. Pelosi ayrıca Biden'ın adaylıktan çekilmemesi durumunda onu destekleyeceğini söyledi.

Biden, Washington'da düzenlenen NATO zirvesinin bitiminden önce partisinden yükselen çekil sesleri için "Neler olacağını bekleyip görelim" dedi.