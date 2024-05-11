Biden’dan Çin’e ağır darbe: Yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıyor

Kaynak: Financial Times
Biden’dan Çin’e ağır darbe: Yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıyor
Amerika seçimleri öncesi başkan Biden’ın Çin’den elektrikli araç ithalatına yönelik tarifeleri yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarmayı planladığı aktarıldı. Biden’ın kararı Salı günü açıklaması beklendiği belirtildi.

Amerika’da Biden yönetimi, seçimler öncesinde Amerikan endüstrisini koruma çabalarını yoğunlaştırırken, Çin'den elektrikli araç ithalatına yönelik tarifeleri yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarmayı planlıyor.

Durum hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, yönetimin bu hamleyi ve temiz enerji ithalatına ilişkin diğer tarifeleri Salı günü açıklaması bekleniyor.

SENDİKA ÜYELERİNİ İKNA ETMEK İÇİN
Vergilerdeki keskin artış, Çin'in ABD pazarını ucuz EV'lerle doldurup Amerikan otomobil endüstrisini tehdit edebileceği yönündeki endişelerin arttığı bir dönemde geldi. Başkan Joe Biden, son aylarda hareketli eyaletlerdeki sendika üyelerini işleri koruyacağına ikna etmek için çeşitli eylemlerde bulundu.

Geçen ay Kasım seçimlerinde hareketli bir eyalet olan Pennsylvania'ya yaptığı ziyarette Biden, kurumun Çin çeliği ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini üç katına çıkarmasını istediğini söyledi. USTR ayrıca yakın zamanda Birleşik Çelik İşçileri sendikasından gelen bir dilekçenin ardından Çin gemi inşa endüstrisindeki adil olmayan uygulamalara ilişkin bir soruşturma başlattı.

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