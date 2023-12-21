Biden’dan Çin’i zora sokacak hamle

Wall Street Journal’ın haberine göre Biden yönetimi ABD temiz enerji endüstrisini daha az maliyetli Çin ihracatına karşı desteklemek maksadıyla elektrikli araçları da içine alacak şekilde bazı Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini artırmayı değerlendiriyor.

YÜZDE 25’E YÜKSELEBİLİR

Biden yönetimi elektrikli araçların da dahil olduğu bir dizi Çin imalatı ürüne uygulanan tarifeleri yükseltmeyi değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Çin menşeli elektrikli otomobillere mevcut süreçte yüzde 25 olarak uygulanan tarife yükseltilebilir. ABD bununla beraber güneş enerjisi ürünleri ve elektrikli araç batarya paketlerine yönelik de tarife artışını değerlendirme kapsamına aldı.

YILIBAŞINA DOĞRU SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

Trump döneminde yaklaşık 300 milyar dolarlık Çin ürününe tarife getirilmişti, Biden yönetimi ise Trump dönemine ait bu tarifeye yönelik henüz değişiklik adımı atmamıştı Beyaz Saray’ın bir süredir devam ettiği tarife değerlendirme çalışmaları gelecek yılın başlarında sonuca kavuşabilir.