Biden’dan Irak ve Suriye’de operasyon sinyali: ABD ileri adımlar atmaya hazırdır

Kaynak: İHA
Biden’dan Irak ve Suriye’de operasyon sinyali: ABD ileri adımlar atmaya hazırdır
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’ye yazdığı mektupta Irak ve Suriye’deki ABD üslerine düzenlenen saldırılara değinerek, "ABD, daha fazla tehdit ya da saldırı olması durumunda gerekli ve uygun şekilde daha ileri adımlar atmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

ABD’nin, Irak ve Suriye’deki üslerine yönelik saldırılar devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’ye yazdığı mektupta bu ülkelerdeki üslerini korumak için operasyon düzenlenebileceğinin işaretini verdi.

Biden, mektupta saldırılar sonucu ABD askerlerinin yaralandığını hatırlatarak, “hem ABD personelinin hem de ABD kuvvetleriyle birlikte görev yapan koalisyon güçlerinin hayatlarını ciddi bir tehdit altına sokmuştur” dedi.

Biden, emri doğrultusunda ABD ordusunun Irak ve Suriye'de milis gruplarına karşı saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Saldırıların anayasal çerçevede ve uluslararası hukuka uygun olarak düzenlendiğini ifade eden ABD Başkanı, ülkesinin doğal meşru müdafaa hakkı kullandığını kaydetti.

Biden, "ABD, daha fazla tehdit ya da saldırı olması durumunda gerekli ve uygun şekilde daha ileri adımlar atmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

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