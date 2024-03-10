Biden'dan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözler

ABD Başkanı Biden, MSNBC kanalında yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu ve gündemdeki ana başlıkları değerlendirdi.

Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda hayatını kaybeden 30 binden fazla insanın sorumluluğunun ağır olduğunu belirterek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" söyledi.

"ASLA İSRAİL'İ TERK ETMEYECEĞİM"

"Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde." şeklinde yanıt verdi.

Netanyahu'nun İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini vurgulayan Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini söyledi.

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