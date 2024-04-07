Biden’dan Netanyahu’ya sert uyarı: Politikamız değişir

Kaynak: The Economist
Biden’dan Netanyahu’ya sert uyarı: Politikamız değişir
İsrail’in, Gazze’de 7 yardım görevlisini öldürmesinin ardından, ABK Başkanı Joe Biden, Binyamin Netanyahu’ya sert bir uyarıda bulundu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri İsrail’e bir ültimatom verdi. ABD Başkanı Joe Biden, “Filistinli sivilleri korumak için derhal harekete geçin ya da "kendi politikamızdaki değişikliklerle" yüzleşin.” uyarısında bulunurken, bu uyarı Biden’ın İsrail'e, askeri ve diplomatik desteğini azaltacağına ilişkin verdiği en güçlü uyarıydı.

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Netanyahu'dan, rehine ve mahkumların serbest bırakılmasını ve "derhal ateşkes" sağlanması yönünde bir anlaşma yapma yetkisi vermesini talep ederken Amerika’nın politikasının İsrail'in uygulamalarıyla belirleneceğini kaydetti.

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