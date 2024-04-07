Biden’dan Netanyahu’ya sert uyarı: Politikamız değişir

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri İsrail’e bir ültimatom verdi. ABD Başkanı Joe Biden, “Filistinli sivilleri korumak için derhal harekete geçin ya da "kendi politikamızdaki değişikliklerle" yüzleşin.” uyarısında bulunurken, bu uyarı Biden’ın İsrail'e, askeri ve diplomatik desteğini azaltacağına ilişkin verdiği en güçlü uyarıydı.

Biden’ın bu uyarıyı, Netanyahu ile gerçekleştirdiği, yaklaşık 30 dakika süren telefon konuşması sırasında yaptığı belirtildi. Biden, İsrail'den sivillerin zararına, insani acılara ve yardım çalışanlarının güvenliğine yönelik planlamalar yapmasını ve bunları uygulamasını istedi.

Netanyahu'dan, rehine ve mahkumların serbest bırakılmasını ve "derhal ateşkes" sağlanması yönünde bir anlaşma yapma yetkisi vermesini talep ederken Amerika’nın politikasının İsrail'in uygulamalarıyla belirleneceğini kaydetti.