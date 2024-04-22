Biden'dan seçmenlere tuhaf soru! Yine alay konusu oldu

Kaynak: Fox News
Biden'dan seçmenlere tuhaf soru! Yine alay konusu oldu
ABD Başkanı Biden, "Seçimizi yapın. Özgürlük mü demokrasi mi?" sözleriyle yine alay konusu olurken, Biden'ın konuşması salonda gülüşmelere neden oldu.

Gaflarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı gafların arasına bir yenisi daha ekledi. Biden'ın Pennsylvania'da yaptığı bir konuşma, alay konusu oldu.

Philadelphia şehrinde seçim mitinginde konuşan Biden, seçmenlere "demokrasi yerine özgürlüğü seçmeye" teşvik eden bir açıklama yaptı.

Biden, "Bölünmeye karşı birliğe, yıkıma karşı itibara, yalana karşı gerçeğe, demokrasiye karşı özgürlüğe oy vermeye hazır mısınız" ifadelerini kullandı.

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SALONDA GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Kasım ayında yapılacak seçimlerde eski Başkan Donald Trump'a karşı yarışacak Biden'ın konuşması salonda gülüşmelere neden olurken, sosyal medyada da tepki topladı.

Anketlere göre, ABD'li seçmenlerin büyük kısmı Biden'ın akıl sağlığından şüpheli ve başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünüyor.

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