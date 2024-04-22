Biden'dan seçmenlere tuhaf soru! Yine alay konusu oldu

Gaflarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı gafların arasına bir yenisi daha ekledi. Biden'ın Pennsylvania'da yaptığı bir konuşma, alay konusu oldu.

Philadelphia şehrinde seçim mitinginde konuşan Biden, seçmenlere "demokrasi yerine özgürlüğü seçmeye" teşvik eden bir açıklama yaptı.

Biden, "Bölünmeye karşı birliğe, yıkıma karşı itibara, yalana karşı gerçeğe, demokrasiye karşı özgürlüğe oy vermeye hazır mısınız" ifadelerini kullandı.

SALONDA GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Kasım ayında yapılacak seçimlerde eski Başkan Donald Trump'a karşı yarışacak Biden'ın konuşması salonda gülüşmelere neden olurken, sosyal medyada da tepki topladı.

Anketlere göre, ABD'li seçmenlerin büyük kısmı Biden'ın akıl sağlığından şüpheli ve başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünüyor.