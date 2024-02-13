Biden'dan ‘shrinkflasyon’ çıkışı: Paketlerde artık daha az cips var

ABD Başkanı Joe Biden, fiyatları aynı tutarken ürünleri küçültme anlamına gelen "shrinkflasyon" iddiasıyla gıda şirketlerini eleştirdi.

ABD halkının enayi yerine konulmaktan bıktığını söyleyen Biden, "Bazı şirketler ürünleri yavaş yavaş küçülterek ve sizin bunu fark etmeyeceğinizi umarak hızlı bir vurgun yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

“BİR PAKET CİPSTE DAHA AZ CİPS VAR”

Başkanlık’a ait resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Biden, şunları söyledi:

"Bugün Super Bowl pazarı, eğer siz de benim gibiyseniz, büyük maçı izlerken etrafınızda bir iki atıştırmalık olmasını istersiniz. Maç için atıştırmalık satın alırken bir şeyi fark etmiş olabilirsiniz: İçeceklerin şişeleri daha küçük, bir paket cipste daha az cips var, ama yine de sizden aynı miktarda para alıyorlar. Bir dondurma sever olarak beni en çok kızdıran şey, dondurma kutularının gerçekten küçülmüş olması. Dedikleri şeyden bıktım artık. Shrinkflasyon! Bu bir soygun. Bazı Şirketler, fark etmeyeceğinizi umarak ürünleri azar azar küçülterek hızlı bir şekilde çıkış yapmaya çalışıyor. Hadi oradan. Amerikan halkı enayi yerine konulmaktan bıktı. Şirketleri buna bir son vermeye çağırıyorum. Şirketlerin doğru olanı yaptığından emin olalım"