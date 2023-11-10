Biden'dan 'U dönüşü'

İsrail-HAMAS çatışmaları hakkında daha önce ateşkes çağrılarında bulunan Biden, şimdi de ateşkesin mümkün olmadığını söyledi.

Biden'dan 'U dönüşü'

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes sağlanmasının "mümkün olmadığını" belirtti.

Illinois eyaletine yapacağı seyahat için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Biden, İsrail'in Filistin'e saldırılarında ateşkes olasılığına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin "mümkün olmadığını" dile getiren Biden, rehinelerin salınması konusunda da hala "iyimser" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Kirby, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtmişti.

ABD, Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sivillerin "kaçması" için iki "insani koridor" oluşturulacağını duyurmuştu.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Tuzlaspor soruşturma dinlemiyor. Giresunspor maçı biletleri 5 bin TL Spor
Tuzlaspor soruşturma dinlemiyor. Giresunspor maçı biletleri 5 bin TL
İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi Gündem
İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi
Ormanda yanmış erkek cesedi bulundu. Ayak izlerinin kalıbı çıkarıldı Gündem
Ormanda yanmış erkek cesedi bulundu. Ayak izlerinin kalıbı çıkarıldı
Lüks restorant'ta kurtlu dondurma servisi. Alırken bir değil iki kere düşünün Gündem
Lüks restorant'ta kurtlu dondurma servisi. Alırken bir değil iki kere düşünün
Ayılar bahçe duvarından atladı Gündem
Ayılar bahçe duvarından atladı
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı Gündem
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
Demans yapan ilaçlar ortaya çıktı Sağlık
Demans yapan ilaçlar ortaya çıktı