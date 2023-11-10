Biden'dan 'U dönüşü'

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes sağlanmasının "mümkün olmadığını" belirtti.

Illinois eyaletine yapacağı seyahat için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Biden, İsrail'in Filistin'e saldırılarında ateşkes olasılığına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin "mümkün olmadığını" dile getiren Biden, rehinelerin salınması konusunda da hala "iyimser" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Kirby, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtmişti.

ABD, Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sivillerin "kaçması" için iki "insani koridor" oluşturulacağını duyurmuştu.