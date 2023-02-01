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Gizli belge skandalında yeni perde. Biden'ın evinde bir arama daha

FBI ABD Başkanı Biden'ın evinde bir arama daha yaptı. Gizli belge skandalı büyümeye devam ediyor.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 19:43
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Biden'ın evinde bir arama daha. Gizli belge skandalında yeni perde

Gizli belge skandalında yeni perde. Biden'ın evinde bir arama daha
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ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinde ve evinde ortaya çıkan gizli belgelerin ardından Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Beach'teki evinde arama başlattığı aktarıldı. Biden’ın avukatı Bob Bauer yaptığı açıklamada, aramanın Biden’ın tam desteği ve işbirliği ile yapıldığını aktararak, "Adalet Bakanlığı standart prosedürleri uyarınca, operasyonel güvenlik ve bütünlük adına, bu işi kamuya önceden haber vermeden yapmaya çalıştı. Biz de işbirliği yapmayı kabul ettik. Bugünkü arama, tam olarak desteklemeye ve kolaylaştırmaya devam edeceğimiz kapsamlı ve zamanında Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü süreçteki bir sonraki adımdır. Bugünkü araştırmanın sonunda daha fazla bilgiye sahip olacağız” dedi.

FBI’ın arama başlattığı ev Biden’ın gizli belgeler ile bağlantılı üçüncü adresi olarak kayıtlara geçti. Biden’ın söz konusu evi, Başkan Yardımcılığı görevinin sona ermesinin ardından satın aldığı ve en son 20-23 Ocak tarihlerinde Biden’ın eşi Jill Biden ile konakladığı aktarıldı.

GİZLİ BELGE SKANDALI

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada gizli belgeler bulunmuş ve Trump hakkında soruşturma açılmıştı. Başkan Biden'ın, Pensilvanya Üniversitesi'nin Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'nde fahri profesör olarak görev yaptığı sırada başkent Washington DC’de kullandığı ofisinde 2 Kasım 2022’de ise, Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunun garajında ve deposunda 20 Aralık 2022’te, 12 ve 20 Ocak’ta Başkan Yardımcılığı döneminden kalma “gizli belgeler” bulunmuştu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Biden’ın ofisinde ve konutunda bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı Robert Hur'ün atandığını duyurmuştu.

MIKE PENCE'İN EVİNDE DE GİZLİ BELGELER ÇIKMIŞTI

Son olarak ise Trump’ın yardımcısı Mike Pence’in Indiana'daki evinde de geçtiğimiz ay gizli belgeler bulunduğu açıklanmıştı. Pence’in evinde bulunan belgelerin FBI’a teslim edildiği ve Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin belgeler konusunda bilgilendirildiği aktarılmıştı. FBI’ın söz konusu belgeleri Pence’in evine gelerek teslim aldığı açıklanmıştı. Pence’in avukatı yaptığı yazılı açıklamada, gizli ibareli az sayıda belgenin “yanlışlıkla” kutulanarak, Trump'ın başkanlığının sonunda Pence'in evine taşındığını aktararak, Pence’in Başkan Biden'ın Wilmington’daki evinde gizli belgelerin bulunmasının ardından evindeki belgeleri incelemek için bu konuda uzman bir avukatı arayarak destek aldığını açıklamıştı.
ABD’de Başkanlık Kayıtları Yasası uyarınca, bir yönetim sona erdiğinde Beyaz Saray kayıtlarının Ulusal Arşivlere gitmesi gerekiyor. Bu tür dosyaların güvenli bir şekilde saklanması gerektiği yönünde düzenlemeler bulunuyor. (İHA)

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