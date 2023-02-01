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Biden’ın evindeki arama 3,5 saat sürdü

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde yaptığı aramanın 3,5 saat sürdüğü ve herhangi bir gizli belgeye rastlanmadığı açıklandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 23:24
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Biden’ın evindeki arama 3,5 saat sürdü

Biden’ın evindeki arama 3,5 saat sürdü
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(İHA) - ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinde ve evinde ortaya çıkan gizli belgelerin ardından Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Beach'teki evinde yaptığı arama 3,5 saat sürdü. Evdeki aramanın sona ermesinin ardından açıklama yapan Biden’ın avukatı Bob Bauer, evindeki aramanın tamamlandığını ve herhangi bir gizli belgenin bulunmadığını aktararak, “Adalet Bakanlığı’nın Başkan'ın Rehoboth’taki evinde Başkan'ın avukatlarıyla koordinasyon ve işbirliği içinde yürüttüğü planlı araması sonuçlandı. Arama sabah 8.30'dan öğlene kadar sürdü. Gizli işaretlere sahip hiçbir belge bulunmadı" dedi. Bauer, FBI'ın sadece Biden'ın Wilmington’daki evinde yaptığı aramadaki gibi Başkan Yardımcılığı dönemine ait olduğu düşünülen el yazısıyla yazılmış notları ve bazı materyalleri daha ayrıntılı inceleme için yanlarında götürdüğünü ifade etti.

ABD basının olaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, FBI tarafından yapılan aramaların hiç birinde arama izni alınmadığı ve Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde aramalara izin verildiği belirtildi. Biden'ın kişisel avukatları 11 Ocak'ta Rehoboth Beach’teki evi aramış ve hiçbir gizli belge bulanamadığını ifade etmişti.
FBI’ın arama başlattığı ev Biden’ın gizli belgeler ile bağlantılı üçüncü adresi olarak kayıtlara geçmişti. Biden’ın söz konusu evi, Başkan Yardımcılığı görevinin sona ermesinin ardından satın aldığı ve en son 20-23 Ocak tarihlerinde Biden’ın eşi Jill Biden ile konakladığı aktarılmıştı.

Gizli belge skandalı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada gizli belgeler bulunmuş ve Trump hakkında soruşturma açılmıştı. Başkan Biden'ın, Pensilvanya Üniversitesi'nin Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'nde fahri profesör olarak görev yaptığı sırada başkent Washington DC’de kullandığı ofisinde 2 Kasım 2022’de ise, Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunun garajında ve deposunda 20 Aralık 2022’te, 12 ve 20 Ocak’ta Başkan Yardımcılığı döneminden kalma “gizli belgeler” bulunmuştu.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Biden’ın ofisinde ve konutunda bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı Robert Hur'un atandığını duyurmuştu.

Mike Pence’in evinde de gizli belgeler çıkmıştı

Son olarak ise Trump’ın yardımcısı Mike Pence’in Indiana'daki evinde de geçtiğimiz ay gizli belgeler bulunduğu açıklanmıştı. Pence’in evinde bulunan belgelerin FBI’a teslim edildiği ve Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin belgeler konusunda bilgilendirildiği aktarılmıştı. FBI’ın söz konusu belgeleri Pence’in evine gelerek teslim aldığı açıklanmıştı. Pence’in avukatı yaptığı yazılı açıklamada, gizli ibareli az sayıda belgenin “yanlışlıkla” kutulanarak, Trump'ın başkanlığının sonunda Pence'in evine taşındığını aktararak, Pence’in Başkan Biden'ın Wilmington’daki evinde gizli belgelerin bulunmasının ardından evindeki belgeleri incelemek için bu konuda uzman bir avukatı arayarak destek aldığını açıklamıştı.

ABD’de Başkanlık Kayıtları Yasası uyarınca, bir yönetim sona erdiğinde Beyaz Saray kayıtlarının Ulusal Arşivlere gitmesi gerekiyor. Bu tür dosyaların güvenli bir şekilde saklanması gerektiği yönünde düzenlemeler bulunuyor.

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