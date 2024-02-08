Biden’ın gafları bitmek bilmiyor. Bakın bu sefer kimi karıştırdı

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Biden’ın gafları bitmek bilmiyor. Bakın bu sefer kimi karıştırdı
Yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı, bu sefer de Almanya’nın eski liderlerini karıştırdı.

Son günlerde yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, bu sefer de 2017'de hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Angela Merkel'i karıştırdı.

Politico'da yer alan habere göre, Manhattan'daki seçim kampanya etkinliğine katılan Biden, 2021'de düzenlenen G7 toplantısında liderlerle 6 Ocak Kongre baskını olayları hakkında konuştuklarını hatırlattı.

Merkel ile yaşadığı anısını anlatacakken gaf yapan Biden, Merkel'i 2017'de hayatını kaybeden Kohl ile karıştırdı. Biden, "Sonra Helmut Kohl bana döndü ve 'Sayın Başkan, 1000 kişinin İngiltere Parlamentosunun kapılarını kırdığını, içeri girerken bazı polisleri öldürdüğünü ve başbakanın göreve başlamasını engellediğini öğrenseydiniz ne derdiniz?' dedi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, 6 Ocak'ta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırmış, 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğü gafını yapmıştı.

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