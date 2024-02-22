Biden'ın köpeği ajanların ısırılmadık yerini bırakmadı

Kaynak: AA
Biden'ın köpeği ajanların ısırılmadık yerini bırakmadı
ABD’nin her hareketi ile gündem olan başkanı Joe Biden’ın köpeği Beyaz Saray’da ajanların korkulu rüyası olmuştu. Ortaya çıkan son belgelere göre Biden’ın köpeği Commander, 2023 yılında 24 ajanı ısırdı.

CNN’nin geçtiği habere göre Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında, Joe Biden’ın Alman çoban köpeği cinsi Commander'a ilişkin belgeler paylaşıldı.

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Saldırganlığı ve çevresindeki ısırmaları ile gündem olan köpeğin, Ekim 2022 tarihinden Temmuz 2023 tarihine kadar 24 ABD’li ajanı ısırdığı belgelendi. Yayımlanan belgelerde, Commander'ın 24 ajanı bilek, kol, dirsek, bel, göğüs, bacak ve omuzlarından ısırdığı kaydedildi.

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KARDEŞİ HEDİYE ETMİŞTİ

ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, saldırganlığı ve ısırma vakaları nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmıştı. Alman çoban köpeği "Commander", Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.

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