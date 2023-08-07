Biden’ın oğlunun kaçamak yaptığı eskorttan olay itiraflar

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın eskortlarla çekilmiş olduğu fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Eskorttan Biden ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Biden’ın oğlunun kaçamak yaptığı eskorttan olay itiraflar

ABD’nin Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımından, eskortlarla ortaya çıkan görüntülerine kadar son dönemlerde adı birkaç skandala karışmıştı. Öyle ki Biden medyasının gündeminden hiç düşmemişti.

Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından birçok fotoğraf, yazışma ve belgeler sızmıştı. Biden’ın bilgisayarında çok sayıda hayat kadını ve eskortun isim, telefon ve diğer bilgilerinin de olduğu belirtiliyordu. Bu eskortlardan biri ise New York Post gazetesine konuştu.

Güvenlik ve kariyer gerekçeleriyle ismini açıklamayan genç kadın, “Biden çok ezik ve çaresizdi. Çok kolay manipüle edilen ve yönlendirilebilen bir köpek yavrusuydu” dedi. Sahne adı olarak Kennedy’i tercih eden genç kadın, “2018 ve 2019 yılları arasında Hunter’la ilişkim vardı ve yaklaşık 20 bin dolar aldım ondan” dedi. O dönemde Biden’ın kendisini birçok ülke ile diplomatik arabuluculuk konumunda göstermeye çalıştığına da dikkat çekildi.

Uyuşturucu bağımlılığı olduğu bilinen Biden’ın çok sayıda eskortla birlikte olduğu fotoğraflar yayınlandı.
Kennedy, “O bir köpek gibiydi ve nereye çekersem oraya geliyordu. Ben sadece onu yönlendirdim ve o yürüyen bir ATM gibiydi. Onu cinsel ilişkiye girmeden bile yönlendirebildim çünkü güzel ve akıllıyım. Bir balina gördüm ve bundan faydalandım. Ben onunla bir kez cinsel ilişkiye girdim onda da korunuyordum. Diğer uyuşturucu bağımlıları gibi beş para etmezdi” dedi.

Genç kadın, “Hunter’dan daha fazla para alamayınca benim için işe yaramaz oldu” ifadesini kullandı.

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