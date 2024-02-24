Biden’ın ses kaydının sahte olduğu ortaya çıktı. Maliyeti sadece 1 dolar

Kaynak: AA
Biden’ın ses kaydının sahte olduğu ortaya çıktı. Maliyeti sadece 1 dolar
New Hempshire'da seçmenlere gönderilen ABD Başkanı Joe Biden’n ses kaydının yapay zekayla yapılmış sahte ses kaydı olduğu ortaya çıktı. Sahte ses oluşturmanın 20 dakikadan az sürdüğünü ve maliyetinin 1 dolar olduğunu belirtildi.

NBC News'e göre, ABD'li Demokrat bir danışman, Başkan Joe Biden'ın kimliğine bürünerek bir telefon görüşmesi oluşturmak için yapay zekayı (AI) kullanması için Louisiana eyaletinden bir sihirbazı işe aldı.

OY PUSULASINA ERİŞİM ÜZERİNDEN ÇALIŞIYOR
Sihirbaz Paul Carpenter, New Hampshire eyaletindeki Demokratları bu eyaletin ön seçimlerinde oy kullanmaktan caydırmak amacıyla Biden'ın sesini taklit etmek için yapay zeka yazılımını kullanmak üzere Ocak ayında Steve Kramer tarafından işe alındığını iddia ediyor.

Kramer daha önce Demokrat aday Dean Phillips'in oy pusulasına erişimi üzerinde çalışıyordu.

MALİYETİ 1 DOLAR

Carpenter, "Birinin bana bir şey yapmam için para teklif ettiği bir durumdaydım ve ben de bunu yaptım. Kötü bir niyet yoktu. Nasıl dağıtılacağını bilmiyordum" dedi.

Sahte ses oluşturmanın 20 dakikadan az sürdüğünü ve maliyetinin 1 dolar olduğunu söyledi.

New Orleans'lı sihirbaz, "Bunu yapmanın bu kadar kolay olması çok korkutucu" dedi. "İnsanlar buna hazır değil"

FEDERAL KOLLUK KUVVETLERİ İNCELENİYOR
Otomatik çağrı, seçmenlerin baskı altına alınması ve telekom yasalarının olası ihlalleri açısından New Hampshire ve federal kolluk kuvvetleri tarafından inceleniyor.

Yetkililer, aramalardan sorumlu olan Teksas eyaletindeki bir şirketi araştırıyor. Yetkililer, yapay zeka tarafından üretilen deepfake'lerin Amerikan siyasetinde bu şekilde kötüye kullanılmasına karşı bir emsal oluşturmaya kararlı.

Carpenter ve Kramer soruşturmanın hedefi olarak tanımlanmıyor.

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