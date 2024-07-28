Biga’da gökkuşağı güzelliği

Biga’da yağmurun hemen sonrası güneşin gün yüzünü göstermesiyle beraber gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı.

Hafta sonu Marmara Bölgesi’nin bazı alanlarında etkili olan yağmur, sevindirdi. Günlerdir mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı vatandaşı hayli zorladı. 2 günlük serin ve yağışlı hava bir nebze de olsa rahatlattı.

Gökyüzünde belirgin şekilde görülen gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti. Renk cümbüşünün hakim olduğu gökkuşağı eşsiz bir görüntüsü ile göz kamaştırdı.

Vatandaşlar ise yağmur sonrası çıkan gökkuşağını cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.