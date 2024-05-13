Biga’da minibüs traktöre çarptı: 7 yaralı

Kaynak: İHA
Biga’da minibüs traktöre çarptı: 7 yaralı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde minibüs önünden giden traktöre arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Çanakkale’den Biga’ya seyir halinde olan Nihat Kahve yönetimindeki 17 ABL 306 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan 17 LA 850 plakalı traktöre süratle çarptı.

Kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Kazada minibüs ve traktörde bulunan 7 kişi yaralandı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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