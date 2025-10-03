Biga’da okulda şiddet! Müdür ve yardımcıları açığa alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir okulda arkadaşı tarafından darp edilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor. M.D.Y’nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken. İdari soruşturma başlatılan okulda müdür ve müdür yardımcısı açığa alındı.

Olay, 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., "Öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı tedbiren açığa alındı.

