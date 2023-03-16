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  • Bige Önal'dan yürek sızlatan paylaşım! Babasının vefatının üzerinden 2 yıl geçti

Bige Önal'dan yürek sızlatan paylaşım! Babasının vefatının üzerinden 2 yıl geçti

Oyuncu Bige Önal, babası Erhan Önal'ı vefatının ikinci yılında andı. Çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşan Önal duygularını dile getirdi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:00
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Bige Önal: Uyanmaktan en mutlu olduğum yer babamın kucağıydı

Bige Önal'dan yürek sızlatan paylaşım! Babasının vefatının üzerinden 2 yıl geçti
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Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal 16 Mart 2021 yılında hayatını kaybetmiş, Önal'ın vefatıyla ailesini ve spor dünyasını yasa boğmuştu.

İki yıl önce bugün babasını kaybeden ünlü oyuncu Bige Önal, çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşıp duygularını dile getirdi.

Önal şu mesajı paylaştı: Yeni uyanmış Bige’yi bilen bilir. Uyanmaktan en mutlu olduğum yer bu yaşta babamın kucağıydı sanırım. Tam 2 sene önce bugün yetişkinliğim başladı. Her zaman çocuk kalmak istemiş biri olarak bununla baş etmek için türlü türlü yöntem de denedim ama günün sonunda teslim oldum içimde olan bitene... Tam kalbimin orada bir boşluk oldu. Sonra zamanla o boşluğun getirdikleriyle, şekil değiştiren bir özlem duygusuyla ve bitmeyen bir sevgiyle yaşamayı öğrendim. Belki de iyi bir insan olmaya biraz daha yaklaştım. Babamı çok seviyorum. Ona her gün söylüyorum, bugün sizle de paylaşmak istedim.

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