Aşk-ı Memnu dizisinin filmi Bihter çekileceği ilk günden beri kadrosuyla çok konuşuldu. Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant gibi oyuncuların başrolde yer aldığı Bihter filminin fragmanı yayınlandı. Bihter’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?

Yayınlandığı dönem Türk televizyonlarına damga vuran Aşkı Memnu dizisi yeniden çekileceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bihter filminin fragmanı yayınlandı.

"Bihter" filmi, Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri "Aşk-ı Memnu"ya yepyeni bir bakış açısı getirirken tutku, sadakatsizlik, cesaret ve korkaklığın büyük bir felakete sürüklendiği etkileyici bir hikayeyi anlatıyor.

BİHTER KONUSU NEDİR?

Sevilmeye aç genç bir kadın olan Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan'ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış yolu olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını keşfeder. Bihter, Adnan'ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül'le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter'in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.

BİHTER NEREDE YAYINLANACAK?

Bihter filmi 16 Kasım’da Amazon Prime Video’dan izleyebilirsiniz.

BİHTER FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Ebru Özkan ve Hande Ataizi gibi oyuncuların yer aldığı Bihter film fragmanı yayınlandı.

BİHTER OYUNCU KADROSU

Farah Zeynep Abdullah'ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda Behlül rolünde Boran Kuzum, Adnan rolünde Osman Sonant, Firdevs rolünde Hande Ataizi, Nihal rolünde Helin Kandemir, Peyker rolünde Nezaket Erden, Beşir rolünde Lorin Merhart, Matmazel rolünde Ebru Özkan ile birlikte Mert Can Tekin, Mert İnce ve Tilbe Saran'ı görüyoruz.