'Bihter' filminden beklenen o kare geldi

Bihter filmi setinden ilk kareler gelmeye başladı. Filmde Bihter'i oynayan Farah Zeynep Abdullah ile Behlül'ü oynayan Boran Kuzum birlikte poz verdi.

'Bihter' filminden beklenen o kare geldi

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen dizi "Bihter" adıyla film oluyor. Çekimleri başlanan filmin setinden kareler gelmeye devam ediyor.

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BİHTER VE BEHLÜL'DEN KARE GELDİ

Filmde Bihter'i oynayan Farah Zeynep Abdulah ile Behlül'ü oynayan Boran Kuzum da setten ilk fotoğrafını paylaştı. Ayna karşısında poz veren yeni Bihter ve Behlül'ü pozu kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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