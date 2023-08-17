Bihter filminden yeni kareler geldi

Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat'in hayat verdiği Bihter karakterini film için Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Merakla beklenen filmden yeni kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Bihter filminden yeni kareler geldi

Amazon Original yapımı Bihter filminin 2023 yılının sonunda izleyicisiyle buluşacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Tutku, sadakatsizlik, cesaret ve korkaklık sebebiyle büyük bir felakete sürüklenen eşsiz bir hikâyeyi anlatan Bihter; Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserine yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

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Filmden yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu. Daha önce Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakterinin pozlarına beğeni yağdı.

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BİHTER KADROSU

Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda ayrıca Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.
Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı, Timur Savcı ve Cemal Okan’ın yapımcılığını üstlendiği TAFF Pictures yapımı Bihter; izleyicileri dönemin büyülü atmosferinde tutku dolu bir aşka ve bir kadının zihninin derinliklerine davet ediyor.

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Firdevs Hanım’ın küçük kızı Bihter’in hayatı, annesinin hataları ve bu yüzden maruz kaldığı imalı bakışlar tarafından gölgelenmiştir. Görkemini kaybetmiş bir hayat sürmeye pek bir itirazı yokken zengin Adnan Bey’in evlilik teklifini, dönüşmekten korktuğu annesinden kurtulmak için kabul eder. Fakat annesine karşı duyduğu hırs, fark etmeden kendisinin de aynı hataları yapmasına neden olur. Güçlü, para sahibi ve arzulanan bir kadın olmanın ne demek olduğunu keşfettikçe; dönüşeceği hal Bihter’e zor günler yaşatacaktır.

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