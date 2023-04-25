Bihter filminin setinden yeni fotoğraf

Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini beyazperdeye taşıyan "Bihter" filminin çekimleri sürüyor. Filmin başrol oyuncuları Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah setten yeni bir fotoğraf paylaştı.

Bihter filminin setinden yeni fotoğraf

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, "Bihter" adıyla sinema filmi oluyor.

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Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı film, geçtiğimiz haftalarda sete çıkmıştı.

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Çekimleri tüm hızıyla devam eden "Bihter" filminin setinden Boran Kuzum paylaşım yaptı. Ayna karşısında poz veren Boran'a Farah Zeynep Abdullah eşlik etti.

1900’lü yıllarda geçecek "Bihter" filminin senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay oturuyor.

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