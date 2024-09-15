Bilal Erdoğan 'bir ekonomist olarak' mültecilere sahip çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilal Erdoğan 'bir ekonomist olarak' mültecilere sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bir ekonomist olarak söylüyorum. Normalde ülkeler mültecilerden orta vadede ekonomik olarak kazanır. Türkiye'deki mültecilerin suç oranları, suç türleri itibarıyla kendi vatandaşımızınkinden daha düşük, daha az" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AKP Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen, "İnsan Hakları Eğitim Kampı"na katılarak, gençlerle sohbet etti.

Mülteciler hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Ekonomist' olduğunu belirterek, "Normalde ülkeler mültecilerden orta vadede ekonomik olarak kazanır" ifadelerini kullandı.

“BİR EKONOMİST OLARAK SÖYLÜYORUM…”

Bilal Erdoğan, "Bir ekonomist olarak söylüyorum. Normalde ülkeler mültecilerden orta vadede ekonomik olarak kazanır. Bunu doğru yönetirsen kazanırsın. Hakkaniyet duygusunu zedelemezsin. Ayrıca suç ile ilişkilendiriyorlar. Çok büyük bir sorumsuzluk ve ahlaksızlık. Kesinlikle Türkiye'deki mültecilerin suç oranları, suç türleri itibarıyla kendi vatandaşımızınkinden daha düşük, daha az” ifadelerini kullandı.

“MÜLTECİLER SUÇ İŞLEMEYE CESARET EDEMEZ”

Bir mültecinin suç işlemeye cesaret edemeyeceğini belirten Bilal Erdoğan, “Hemen deport edilir, ülkesine gönderilir. Bütün dünyada böyledir. Kayıtsız insanlar suç işlememeye, polisin radarına takılmamaya çalışır. Çünkü takılırsa geri gönderileceğini bilir. Ama ısrarla 'Bir yerden bir şey bulalım da bir yerleri karıştıralım. Milleti birbirlerine kırdıralım, bunların gitmesini, dışarıdakilerin gelmemelerini sağlayalım' diye çalışan ahlaksız bir güruh var. Ülkeye zarar verme pahası için bunu yapıyorlar. Siyaset için yapıyorlar, yüzde 1 oylarını 2 yapmak için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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