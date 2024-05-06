Bilal Erdoğan Kadir Mısıroğlu’nu öve öve bitiremedi: Bir nesle damgasını vurdu

Kaynak: AA
Bilal Erdoğan Kadir Mısıroğlu’nu öve öve bitiremedi: Bir nesle damgasını vurdu
Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olarak bilinen Kadir Mısıroğlu, vefatının 5. yılında "Üstad Kadir Mısıroğlu Yad Sempozyumu"nda anıldı. Programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da Mısırlıoğlu’nu öve öve bitiremedi.

Kadir Mısıroğlu'nun kurucusu olduğu Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'nda gerçekleştirilen sempozyum öncesinde kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

aa-20240505-34467323-34467322-kadir-misiroglu-vefatinin-5-yilinda-sempozyum-ile-anildi.jpg

“BİR NESLE DAMGASINI VURDU”

Programın kapanışında konuşan Bilal Erdoğan ise Kadir Mısıroğlu'nun mücadeleci kimliğine dikkati çekerek, "Zaman zaman kendisine 'Bu kadar uğraştığına değdi mi?' diye sorduğumuzda verdiği cevaplarla da hakikaten emeklerinin zayi olmadığını anlıyoruz. Nicelerinin hala kitaplarını okuyup, videolarını seyredip takip etmelerinden biliyoruz. Bir nesle damgasını vurdu. Allah razı olsun, böyle mücadele insanları olmayınca bu fikirleri kitlelere, yeni nesillere aktarmak mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

aa-20240505-34467323-34467320-kadir-misiroglu-vefatinin-5-yilinda-sempozyum-ile-anildi.jpg

“ADANMIŞ GÖNÜLLER BULMAK ZOR”

Bir medeniyet kurarken kültür birikiminin önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, adanmış insanların ve adanmış gönüllerin bulunmasının zor olduğunu, varlık kompleksini aşıp kendine tutkuyla bağlanacağı davalar arayan bireyler yetiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
Hem MHP hem de İYİ Parti'den ayrılan ünlü isim yeni bir parti kuruyor
Altılı Masa’dan Cumhurbaşkanlığı için sürpriz aday: 2028 seçimlerinde aday oluyorum
Son Haberler
Kavgayı ayıran polislere saldırdı Gündem
Kavgayı ayıran polislere saldırdı
Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray sözleri 'Şerefsizlik yapmış olurum' Spor
Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray sözleri 'Şerefsizlik yapmış olurum'
Aksaray’da mandıra çöktü kurbanlıklar toprak altında kaldı. AFAD jandarma ve itfaiye alarma geçti Gündem
Aksaray’da mandıra çöktü kurbanlıklar toprak altında kaldı. AFAD jandarma ve itfaiye alarma geçti
Hamit Altıntop'un TFF'den kaç lira maaş aldığı ortaya çıktı Spor
Hamit Altıntop'un TFF'den kaç lira maaş aldığı ortaya çıktı
İşte batıyı ayağa kaldıran fotoğraf. Hakan Fidan Gambiya'dan mesaj verdi Gündem
İşte batıyı ayağa kaldıran fotoğraf. Hakan Fidan Gambiya'dan mesaj verdi
Konyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal'ın sürprizi ortaya çıktı Spor
Konyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal'ın sürprizi ortaya çıktı