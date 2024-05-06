Bilal Erdoğan Kadir Mısıroğlu’nu öve öve bitiremedi: Bir nesle damgasını vurdu

Kadir Mısıroğlu'nun kurucusu olduğu Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'nda gerçekleştirilen sempozyum öncesinde kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

“BİR NESLE DAMGASINI VURDU”

Programın kapanışında konuşan Bilal Erdoğan ise Kadir Mısıroğlu'nun mücadeleci kimliğine dikkati çekerek, "Zaman zaman kendisine 'Bu kadar uğraştığına değdi mi?' diye sorduğumuzda verdiği cevaplarla da hakikaten emeklerinin zayi olmadığını anlıyoruz. Nicelerinin hala kitaplarını okuyup, videolarını seyredip takip etmelerinden biliyoruz. Bir nesle damgasını vurdu. Allah razı olsun, böyle mücadele insanları olmayınca bu fikirleri kitlelere, yeni nesillere aktarmak mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

“ADANMIŞ GÖNÜLLER BULMAK ZOR”

Bir medeniyet kurarken kültür birikiminin önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, adanmış insanların ve adanmış gönüllerin bulunmasının zor olduğunu, varlık kompleksini aşıp kendine tutkuyla bağlanacağı davalar arayan bireyler yetiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.