Bilal Hancı kimdir? Bilal Hancı neden gündem oldu?

Esin Çepni ile nikah masasına oturan Bilal Hancı eşini aldattığı görüntülerle magazin gündemine oturdu. Esin Çepni eşi Bilal Hancı’nın kendisini aldattığı görüntüleri paylaşırken Bilal Hancı’nın aldatma görüntülerine ilişkin açıklamaları merak ediliyor. Peki, Bilal Hancı kimdir? Bilal Hancı neden gündem oldu?

KAYNAK: Haber Merkezi
Bilal Hancı kimdir? Bilal Hancı neden gündem oldu?

Esin Çepni eşi Bilal Hancı’nın kendisini aldattığı görüntüleri paylaşarak ateş püskürdü. Magazin gündemine oturan aldatma iddialarının ardından Bilal Hancı’ya dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Bilal Hancı kimdir? Bilal Hancı neden gündem oldu?

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BİLAL HANCI KİMDİR?

Bilal Hancı, 8 Eylül 1989 tarihinde Trabzon‘da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı.

Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile tanışan Bilal Hancı, sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında 26 Aralık 2014 tarihinde Youtube’da Kafalar kanalını açarak çok sevilen fenomenler arasında yer almışlardır.

11 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan Evrim Akın‘ın sunuculuğunu yaptığı “Çocuktan Al Haberi” adlı Tv programının 89. Bölümünde; Kafalar grubundan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin yarıştı.

Söz ve müziğini 2018 yılında müzisyen Abdurrahim Akça ya da bilinen adıyla Eypio‘nun Kafalar Karışık filmi için yaptığı “Kaşık” şarkısının video klibi’nde sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin oynadılar.

2018 yılında 3 sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin‘in başrollerinde yer aldığı Kafalar Karışık adlı sinema filminde oynadılar. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu‘nun oturduğu filmin kadrosunda Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Burak Tamdoğan gibi Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncuları ve Yıldız Tilbe ve Funda Arar, Enes Batur da rol almıştır.

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