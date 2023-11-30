Bilardoda Gülşen Degener şampiyon oldu

3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabında Gülşen Degener birinci oldu.

KAYNAK: AA
Bilardoda Gülşen Degener şampiyon oldu

3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabının finalinde milli bilardocu Gülşen Degener, Güzin Müjde Karakaşlı'yı 30-23 yenerek birinci oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde, Gülşen Degener, Miranda Taban'ı yenerek finale çıktı.
Güzin Müjde Karakaşlı da Ayça Ören'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
Final müsabakasında Güzin Müjde Karakaşlı'yı 30-23 mağlup eden Gülşen Degener, bu etabı da birinci olarak tamamladı.

3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabında dereceye giren sporcular şunlar:
1. Gülşen Degener
2. Güzin Müjde Karakaşlı
3. Ayça Ören
3. Miranda Taban

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