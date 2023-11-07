Bilardoya VAR geliyor! Dünyada ilk kez Türkiye'de hayata geçirilecek

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF), müsabakalarda dünyada ilk kez VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasını başlatacaklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
Bilardoya VAR geliyor! Dünyada ilk kez Türkiye'de hayata geçirilecek

TBF Başkanı Ersan Ercan yaptığı açıklamada, TBF'nin Ankara Gölbaşı'ndaki tesisinde bulunan her bilardo masasına 2 kamera ve bir adet VAR ekranı koyduklarını ifade etti.

VAR uygulamasına 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nın 3. etap müsabakalarıyla başlayacaklarını kaydeden Ercan, "Kasım ve aralık aylarında yapacağımız tüm turnuvalarda VAR'ın test uygulamasını yapacağız. Yıl sonuna kadar sistemin tüm ayrıntılarını, öngörülemeyen eksikliklerini görüp, kuralları tam olarak tespit ettikten sonra 2024 yılı itibarıyla dünyaya örnek olacağına inandığımız bu sistemi en güzel bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu sistem sayesinde maç içindeki tartışmalı pozisyonların çok büyük ölçüde çözüme kavuşacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

VAR'ın uygulanma yöntemiyle ilgili de Ercan, "Her sporcunun maç içinde bir kez itiraz ve VAR'a gitme hakkı bulunacak. Sporcu itirazında haklı çıkarsa bu hakkı devam edecek. Maçın hakeminin gerekli gördüğü her an için VAR'a gitme hakkı bulunuyor. VAR ekranına sadece hakem gidebilecek ve orada bulunan yardımcı hakem ile pozisyonu değerlendirerek kararını verecek." bilgisini paylaştı.

İlgili Haberler
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası başlıyor. Tayfun Taşdemir favori
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası başlıyor. Tayfun Taşdemir favori
Artistik Bilardo Takımı şampiyon oldu
Hacı Arap Yaman bilardoda Avrupa Şampiyonu oldu
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Kütahya’da oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Gündem
Kütahya’da oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Hamas’tan esir açıklaması: Serbest bırakacaktık İsrail engel oldu Gündem
Hamas’tan esir açıklaması: Serbest bırakacaktık İsrail engel oldu
Dünyaca ünlü şarkıcıdan İsrail'e tepki, Haritalı paylaşım yaptı Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcıdan İsrail'e tepki, Haritalı paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle tanınan Nahyabey'den Kılıçdaroğlu'na veda videosu: "Ben Kemal, gidiyorum!" Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle tanınan Nahyabey'den Kılıçdaroğlu'na veda videosu: "Ben Kemal, gidiyorum!"
KYK yurtlarındaki skandallar Meclis’e taşındı Gündem
KYK yurtlarındaki skandallar Meclis’e taşındı
İrem Derici yeni sevgilisi ile gölgede aşk yaşıyor. El ele fotoğraf paylaştı Magazin
İrem Derici yeni sevgilisi ile gölgede aşk yaşıyor. El ele fotoğraf paylaştı
Baraj seviyesi düştü. Sular altında kalan köy ortaya çıktı Gündem
Baraj seviyesi düştü. Sular altında kalan köy ortaya çıktı