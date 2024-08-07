Bildiğini okumak deyimi ne anlama geliyor?

Bildiğini okumak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin başkalarının düşüncelerini, uyarılarını veya tavsiyelerini dikkate almaksızın tamamen kendi bildiği gibi hareket etmesi anlamına gelir.

Bu kişi, etrafındakilerin görüşlerine veya eleştirilerine aldırış etmeden, kendi inandığı doğrular ve yöntemler doğrultusunda hareket eder. Bu tutum, bazen inatçı veya dik başlı olarak nitelendirilebilecek bir davranışı ifade eder.

Kişi, etrafındaki insanların endişelerini veya önerilerini göz ardı ederek, sadece kendi içgüdüleri ve kararları doğrultusunda ilerler. Bu davranış biçimi, kişinin kararlılığını ve bağımsızlığını gösterebilir, ancak aynı zamanda başkalarıyla uyum sağlamada zorluklar yaşamasına da neden olabilir.

BİLDİĞİNİ OKUMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben ne söylersem söyleyeyim sen bildiğini okuyacaksın nasıl olsa, bari beni yorma."