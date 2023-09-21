Bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanmaya ceza yağdı

Bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanmaya 34 bin 851 lira cezaAntalya'da göç dönemi olan bıldırcın sesi çıkaran cihazlar kullanarak avlanan 9 kişi yakalandı. Cihazlara el konulurken, usulsüz avlanan 9 şüpheliye toplam 34 bin 851 TL idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: DHA
Bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanmaya ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya Şefliği denetim ekipleri, 9-17 Eylül tarihleri arasındaki av koruma ve kontrol faaliyetlerinde, 9 avcının usulsüz avlandığını belirledi.

Denetim ekipleri, Merkez Av Komisyonu kararlarına göre kullanılması yasak olan ve avlanmak isteyen hayvanların sesini çıkaran cihazlar kullanan 9 kişiye, usulsüz avlanmaktan toplam 34 bin 851 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca takozsuz olan 2 av tüfeği ve 6 ses cihazına da el koyuldu.

DKMP yetkilileri, bıldırcın kuşlarının göç dönemi olduğuna işaret ederek, söz konusu cihazların bıldırcın sesi çıkardığını, böylece avcıların kuşları kendi bölgelerine çekmek için kullandıklarını söyledi.

Gece yapılan av faaliyetinde bu aletleri kullanmanın yasak olduğu, bu türde hiçbir ses cihazının kullanılamayacağı ifade edildi.

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