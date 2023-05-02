Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin

Sirkeyle ve tuzla yıkadıktan sonra çileğin nasıl tüketilmesi gerektiği belli oldu.

Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin

Posta’da yer alan habere göre; Çilek, seralarda yetişmesi nedeniyle artık yaz kış tüketilen meyveler arasında yer aldığı biliniyor.

Sevilerek tüketilen, pasta ve tatlıların vazgeçilmez meyvesi çilek hakkında herkesin bilmesi gerek nokta ise “Çilek nasıl yıkanır?” sorusunun cevabı belli oldu.
Peki, çilek sirkeyle mi tuzlu suyla mı yıkanır? İşte sirke ve çilekle ilgili merak edilenler…

TUZLU SUYLA ÇİLEK NASIL TEMİZLENİR?

2 bardak suya 2 çay kaşığı tuz ekleyin. Çilekleri suya atın ve 4-5 dakika bekletin. Durulayın ve tüketin. Fazla suda bekletirseniz çilekler yumuşar.

SİRKEYLE ÇİLEK NASIL TEMİZLENİR?

Sirkenin iyi bir temizleyici olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bir kâseye 1 su bardağı beyaz sirke ya da elma sirkesiyle 8 su bardağı su doldurun. Çilekleri suda 4-5 dakika bekletin. Fazla bekletirseniz çileklerin yüzey rengi değişiyor.

Sirke çilekteki hem kiri hem de bakterileri yok ediyor.

Sirkeli suda beklettiğiniz çilekleri süzün ve soğuk sudan bir kere geçirin. Eğer hemen tüketmeyecekseniz ıslak şekilde dolaba koymayın.

Kağıt havluda kurulayın ve ondan sonra dolaba koyun.

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