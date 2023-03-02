Bilecik Belediyesi 12. yardım tırını gönderdi

ANKA'da yer alan habere göre, şu ana kadar 11 TIR’dan oluşan yardım malzemesi ile 9 kamyondan oluşan yakacak odunun gönderildiği deprem bölgesi için hazırlanan ve içinde çadır, uyku tulumu, soba, yakacak ve ihtiyaç malzemesi, ayakkabı ve su bulunan yeni bir TIR daha Bilecik'ten yola çıktı.



Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı kısa değerlendirmede, "Yardım TIR'ımız yola çıktı. Belediyemiz bünyesinde ürettiğimiz; çadır, uyku tulumu ve sobalar ile yakacak, ayakkabı, su ve genel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırımız dün gece Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı" dedi.



Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında bugüne kadar toplanan 7 bin 200 adet battaniye, 6 bin 63 adet bebek maması, bebek bezi ve bebek hijyen kolisi, 6 bin 10 adet gıda kolisi, 6 bin 210 adet kıyafet kolisi, 4 bin 400 adet hijyen kolisi, 2 bin 950 paket su, 390 adet ısıtıcı, 120 adet çadır, 80 adet yatak depremzedelere teslim edildi. 76 personel, 5 hizmet aracı, 4 adet konteyner, 1 adet seyyar ikram aracı ve 1 adet jeneratör de destek için bölgeye ulaştırıldı.