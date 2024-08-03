Bilecik İl Genel Meclisi'nde tavuk çiftlikleri tartışması. 'Çiftlikler günde 60 ton su harcıyor'

Serhat Kaya / Bilecik / YENİÇAĞ

İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş Başkanlığında devam ediyor. Bu ay meclisin gündemindeki yoğunluk dikkat çekerken gündem maddelerinin çoğunu ise Osmaneli’nde bulunan tavuk çiftliklerine verilecek ruhsatlar konusu oluşturuyor.

İl Genel Meclisinin bu ay 17 maddeden oluşan gündeminin 5 maddesini oluşturan tavuk çiftliklerine verilecek ruhsat konusu Meclis Üyeleri ve İl Özel İdaresi birim müdürleri arasında hararetli tartışmalara neden oldu. Osmaneli’ne bağlı Balçıkhisar, Kızılöz ve Medetli köyleri sınırları içerisinde bulunan tavuk çiftlikleri için talep edilen ruhsatlar konusunda söz alan Ak Parti Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Şaban Güdem, Osmaneli halkının tavuk çiftliklerinden rahatsız olduğunu ve ilçelerine yeni ya da ilave tavuk çiftliği kurulmasını istemediklerini söyledi.

“TAVUK ÇİFTLİKLERİ GÜNDE 60 TON SU HARCIYOR”

Tavuk çiftliklerinin tarım arazilerine çok fazla zarar verdiğinden bahseden Şaban Güdem ayrıca çiftliklerin günde 60 tona yakın su kullandığını, çiftliklerin bulunduğu köylerden biri olan Balçıkhisar’da ise zaten köyün su sorunu olması nedeni ile vatandaşların içmek ve kullanmak için su bulmakta zorlandıklarını söyledi. Şaban Güdem ayrıca bu yıl KÖYDES projesinden gelen ödeneğin önemli bir kısmını da Osmaneli köylerinin su sorununu çözmek için ayırdıklarını da anlattı.

“RUHSAT VERİLMEMESİNİN BİLİMSEL BİR DAYANAĞININ OLMASI GEREKİR”

İdare adına söz alan ve konunun hukuki boyutları hakkında bilgiler paylaşan Avukat Hasan Sevinç ise tavuk çiftliklerine verilecek olan ruhsat konusunun aslında bir kurum görüşü olduğunu belirterek, meclis gündemine gelinceye kadar ilgili diğer kurumlarca olumlu görüş verildiğinin altını çizdi. Diğer kurumların olumlu görüş belirtmelerine rağmen İl Genel Meclisinden ruhsat verilmemesi yönünde bir karar çıkması durumunda idarenin hukuki yaptırım ile karşı karşıya kalabileceğini belirten Avukat Sevinç, diğer kurumların olumlu görüşlerine rağmen ruhsat verilmemesi durumunun bilimsel olarak bir dayanağının olması gerektiğini söyledi.

Gündem maddesi üzerinde yapılan görüşmelerin ardından Meclis Üyelerinin talebi üzerine Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş oturuma 10 dakika ara verdi. Aranın ardından ise gündem maddesi detaylı olarak incelenmek üzere oybirliği ile İmar, Tarım ve Çevre Komisyonlarına havale edildi.